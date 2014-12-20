Райан Сигер - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Сигер
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|75
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Сигер
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|01.02.2015
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|20.12.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Эвертон (Ливерпуль)