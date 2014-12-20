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    Райан Сигер - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Райан
    Фамилия Сигер
    Команда Саутгемптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 176
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    01.02.2015 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Суонси (Суонси)
    20.12.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 3:0 Эвертон (Ливерпуль)
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