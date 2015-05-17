Симоне Россо - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Россо
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пинероло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1995 (27 лет)
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Россо
|Команда
|Торино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пинероло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|75' -90'
|Торино (Турин)
|5:0
|Чезена (Чезена)
|24.05.2015
|71' -92'
|Милан (Милан)
|3:0
|Торино (Турин)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)