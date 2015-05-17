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    Симоне Россо - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Симоне
    Фамилия Россо
    Команда Торино
    Состав Молодежный
    Родной город Пинероло
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 75' -90' Торино (Турин) 5:0 Чезена (Чезена)
    24.05.2015 71' -92' Милан (Милан) 3:0 Торино (Турин)
    17.05.2015 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
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