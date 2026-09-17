Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. Кубок, 1/4 финала
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур