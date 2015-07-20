Артур Капов - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Артур
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Капов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Имя
|Артур
|Отчество
|Зурабович
|Фамилия
|Капов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|08.10.2015
|87' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|22.08.2015
|82' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|83' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|81' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|81' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)