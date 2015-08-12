Александр Борисов - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Борисов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Александр
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Борисов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Биолог-Новокубанск
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|80' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|25.10.2015
|90' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|3:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)