Факундо Перейра - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2019
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Аполлон (Лимассол)
|15.08.2019
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Аустрия (Вена)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)