Александр Пучков - статистика
#96 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Пучков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Пучков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.11.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|06.11.2016
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|16.09.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)