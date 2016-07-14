Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владимир Болевич - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Фамилия Болевич
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Титоград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1988 (35 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2016 1' -90' Слован (Либерец) 3:0 АЕК (Ларнака)
    18.08.2016 1' -90' АЕК (Ларнака) 0:1 Слован (Либерец)
    04.08.2016 1' -84' Спартак (Москва) 0:1 АЕК (Ларнака)
    28.07.2016 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:1 Спартак (Москва)
    21.07.2016 1' -90' АЕК (Ларнака) 2:0 Клифтонвилл (Белфаст)
    14.07.2016 Был в запасе Клифтонвилл (Белфаст) 2:3 АЕК (Ларнака)
    • Читайте нас: 
    11