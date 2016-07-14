Владимир Болевич - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Болевич
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Титоград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1988 (35 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Болевич
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Титоград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1988 (35 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|18.08.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|0:1
|Слован (Либерец)
|04.08.2016
|1' -84'
|Спартак (Москва)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|28.07.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Спартак (Москва)
|21.07.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|2:0
|Клифтонвилл (Белфаст)
|14.07.2016
|Был в запасе
|Клифтонвилл (Белфаст)
|2:3
|АЕК (Ларнака)