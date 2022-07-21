Эдди - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Эдди Сильвестре
|Фамилия
|Исрафилов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Эдди Сильвестре
|Фамилия
|Исрафилов
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -118'
|Рапид (Вена)
|2:0
|Нефтчи (Баку)
|115'
|04.08.2022
|1' -82'
|Нефтчи (Баку)
|2:1
|Рапид (Вена)
|28.07.2022
|1' -81'
|Нефтчи (Баку)
|3:0
|Арис (Лимассол)
|57'
|21.07.2022
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|2:0
|Нефтчи (Баку)