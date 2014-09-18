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    Аянда Патоси - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Аянда
    Фамилия Патоси
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Родной город Кейптаун
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 октября 1992 (30 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 2,10
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локерен 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:1 Локерен (Локерен)
    27.11.2014 1' -86' Локерен (Локерен) 1:0 Легия (Варшава)
    84'
    06.11.2014 1' -90' Локерен (Локерен) 1:1 Трабзонспор (Трабзон)
    5'
    18.09.2014 81' -90' Легия (Варшава) 1:0 Локерен (Локерен)
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