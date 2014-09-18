Аянда Патоси - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Аянда
|Фамилия
|Патоси
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кейптаун
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 2,10
млн
|Имя
|Аянда
|Фамилия
|Патоси
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кейптаун
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локерен
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)
|27.11.2014
|1' -86'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Легия (Варшава)
|84'
|06.11.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|5'
|18.09.2014
|81' -90'
|Легия (Варшава)
|1:0
|Локерен (Локерен)