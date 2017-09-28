Онур Кайя - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Онур
|Фамилия
|Кайя
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Онур
|Фамилия
|Кайя
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Лацио (Рим)
|6'
|02.11.2017
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|70'
|19.10.2017
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|28.09.2017
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)