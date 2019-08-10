Принс-Дезир Жуано - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Принс-Дезир
|Фамилия
|Жуано
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,25
млн
|Имя
|Принс-Дезир
|Фамилия
|Жуано
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амьен
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2019
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:2
|Нант (Нант)
|17.08.2019
|1' -90'
|Амьен (Амьен)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|10.08.2019
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Амьен (Амьен)