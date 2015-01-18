Кука - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Жаилтон
|Фамилия
|Алвес Миранда
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прайя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Имя
|Жаилтон
|Фамилия
|Алвес Миранда
|Команда
|Белененсеш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прайя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кабо-Верде
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2015
|79' -90'
|Кабо-Верде
|0:0
|Замбия
|22.01.2015
|1' -59'
|Кабо-Верде
|0:0
|ДР Конго
|18.01.2015
|1' -84'
|Тунис
|1:1
|Кабо-Верде