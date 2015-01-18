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    Кука - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Жаилтон
    Фамилия Алвес Миранда
    Команда Белененсеш
    Состав Основной
    Родной город Прайя
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 августа 1989 (33 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2015 79' -90' Кабо-Верде 0:0 Замбия
    22.01.2015 1' -59' Кабо-Верде 0:0 ДР Конго
    18.01.2015 1' -84' Тунис 1:1 Кабо-Верде
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