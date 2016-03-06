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    Артем Касьянов - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Артем
    Фамилия Касьянов
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 5 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 1' -77' Днепр (Днепр) 5:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2016 1' -90' Шахтер (Донецк) 8:1 Металлист (Харьков)
    19.03.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 0:3 Ворскла (Полтава)
    65'
    13.03.2016 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлист (Харьков)
    06.03.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 3:0 Волынь (Луцк)
    9'
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