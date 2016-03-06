Артем Касьянов - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Касьянов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Касьянов
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -77'
|Днепр (Днепр)
|5:0
|Металлист (Харьков)
|01.04.2016
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|8:1
|Металлист (Харьков)
|19.03.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:3
|Ворскла (Полтава)
|65'
|13.03.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|06.03.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|9'