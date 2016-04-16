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Артем Касьянов
Статистика
Артем Касьянов - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1983 (43)
#12 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлист
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Днепр
5 : 0
16.04.2016
Металлист
1' - 77'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
8 : 1
01.04.2016
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлист
0 : 3
19.03.2016
Ворскла
1' - 90'
65'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Говерла
1 : 0
13.03.2016
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Металлист
3 : 0
06.03.2016
Волынь
1' - 90'
9'
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