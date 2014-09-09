Эрмек Куантаев - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Эрмек
|Фамилия
|Куантаев
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Костанай
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Эрмек
|Фамилия
|Куантаев
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Костанай
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2015
|Был в запасе
|Латвия
|0:1
|Казахстан
|10.10.2015
|Был в запасе
|Казахстан
|1:2
|Нидерланды
|06.09.2015
|Был в запасе
|Исландия
|0:0
|Казахстан
|03.09.2015
|Был в запасе
|Чехия
|2:1
|Казахстан
|28.03.2015
|67' -90'
|Казахстан
|0:3
|Исландия
|70'
|09.09.2014
|Был в запасе
|Казахстан
|0:0
|Латвия