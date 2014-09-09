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    Эрмек Куантаев - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Эрмек
    Фамилия Куантаев
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Родной город Костанай
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1990 (32 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2015 Был в запасе Латвия 0:1 Казахстан
    10.10.2015 Был в запасе Казахстан 1:2 Нидерланды
    06.09.2015 Был в запасе Исландия 0:0 Казахстан
    03.09.2015 Был в запасе Чехия 2:1 Казахстан
    28.03.2015 67' -90' Казахстан 0:3 Исландия
    70'
    09.09.2014 Был в запасе Казахстан 0:0 Латвия
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