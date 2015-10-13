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Расписание матчей
Евро-2024
Латвия - Казахстан
Латвия - Казахстан: обзор матча 13 октября 2015
Латвия
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 10 тур
0 : 1
Завершен
Казахстан
65'
И. Куат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Казахстан
90'
Замена
А. Щеткин
️️️️
С. Хижниченко
84'
Желтая карточка
И. Куат
Замена
Я. Икаунекс
️️️️
А. Зюзинс
83'
82'
Замена
М. Гурман
️️️️
Т. Нусербаев
Желтая карточка
А. Карашаускс
73'
Замена
Э. Вишняковс
️️️️
А. Цауня
72'
68'
Замена
У. Конысбаев
️️️️
Т. Досмагамбетов
65'
ГОЛ! 0:1!
И. Куат
Пас отдал
Т. Нусербаев
Замена
А. Карашаускс
️️️️
А. Вишняковс
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
17
Танат Нусербаев
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
10
Константин Энгель
ЦП
8
Самат Смаков
АП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
0
Игорь Козлов
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Казахстан
0
Сергей Бойченко
ВР
22
Андрей Сидельников
ВР
15
Берик Айтбаев
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
4-1-3-2
1
Ванинс
4
Дубра
13
Горкшс
6
Габовс
26
Максименко
0
Цауня
17
Зюзинс
5
Вишняковс
0
Лайзанс
10
Шабала
15
Ракельс
3-2-2-1-1
1
Покатилов
2
Малый
17
Нусербаев
5
Куат
16
Суюмбаев
18
Шомко
23
Логвиненко
10
Энгель
8
Смаков
20
Хижниченко
17
Зюзинс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
5
Вишняковс
16
Карашаускс
16
Карашаускс
5
Вишняковс
0
Цауня
11
Вишняковс
11
Вишняковс
0
Цауня
17
Нусербаев
3
Гурман
3
Гурман
17
Нусербаев
19
Досмагамбетов
7
Конысбаев
7
Конысбаев
19
Досмагамбетов
20
Хижниченко
23
Щеткин
23
Щеткин
20
Хижниченко
Остались в запасе
Латвия
Казахстан
0
Игорь Козлов
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
15
Берик Айтбаев
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
0
Сергей Бойченко
ВР
22
Андрей Сидельников
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
Остались в запасе
0
Игорь Козлов
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
Остались в запасе
15
Берик Айтбаев
ЦЗ
0
Эрмек Куантаев
ПЗ
0
Сергей Бойченко
ВР
22
Андрей Сидельников
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
15
Казбек Гетериев
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Латвия - Казахстан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Маклин
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