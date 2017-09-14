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    Дарко Глишич - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Дарко
    Фамилия Глишич
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 1991 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вардар 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2017 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Вардар (Скопье)
    19.10.2017 1' -90' Вардар (Скопье) 0:6 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    28.09.2017 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 3:1 Вардар (Скопье)
    14.09.2017 44' -90' Вардар (Скопье) 0:5 Зенит (Санкт-Петербург)
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