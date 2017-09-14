Дарко Глишич - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Глишич
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Глишич
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вардар
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2017
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Вардар (Скопье)
|19.10.2017
|1' -90'
|Вардар (Скопье)
|0:6
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Вардар (Скопье)
|14.09.2017
|44' -90'
|Вардар (Скопье)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)