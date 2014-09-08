Александар Дамчевски - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Дамчевски
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Дамчевски
|Команда
|НАК Бреда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2014
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|12.10.2014
|1' -90'
|Украина
|1:0
|Северная Македония
|38'
|09.10.2014
|Был в запасе
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург
|08.09.2014
|Был в запасе
|Испания
|5:1
|Северная Македония