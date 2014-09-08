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    Александар Дамчевски - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Александар
    Фамилия Дамчевски
    Команда НАК Бреда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2014 Был в запасе Северная Македония 0:2 Словакия
    12.10.2014 1' -90' Украина 1:0 Северная Македония
    38'
    09.10.2014 Был в запасе Северная Македония 3:2 Люксембург
    08.09.2014 Был в запасе Испания 5:1 Северная Македония
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