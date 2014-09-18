Бесарт Абдурахими - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Бесарт
|Фамилия
|Абдурахими
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Имя
|Бесарт
|Фамилия
|Абдурахими
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локерен
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2014
|79' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|23.10.2014
|1' -63'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Локерен (Локерен)
|02.10.2014
|1' -79'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|65' -90'
|Легия (Варшава)
|1:0
|Локерен (Локерен)