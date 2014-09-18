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    Бесарт Абдурахими - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Бесарт
    Фамилия Абдурахими
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 июля 1990 (32 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локерен 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2014 79' -90' Локерен (Локерен) 1:1 Трабзонспор (Трабзон)
    23.10.2014 1' -63' Трабзонспор (Трабзон) 2:0 Локерен (Локерен)
    02.10.2014 1' -79' Локерен (Локерен) 1:0 Металлист (Харьков)
    18.09.2014 65' -90' Легия (Варшава) 1:0 Локерен (Локерен)
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