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    Джереми Лопес - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Джереми
    Фамилия Лопес
    Состав Без клуба
    Родной город Гибралтар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июля 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 1' -90' Греция 4:0 Гибралтар
    07.10.2017 Был в запасе Гибралтар 0:6 Эстония
    07.10.2016 Был в запасе Эстония 4:0 Гибралтар
    06.09.2016 Был в запасе Гибралтар 1:4 Греция
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