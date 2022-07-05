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    Джейми Робба - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Джейми
    Фамилия Робба
    Команда Европа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 января 1991 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джозефс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 46' -90' Славия (Прага) 7:0 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    21.07.2022 Был в запасе Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:4 Славия (Прага)
    14.07.2022 Был в запасе Ларн (Ларн) 0:1 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    05.07.2022 Был в запасе Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:0 Ларн (Ларн)
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