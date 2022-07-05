Джейми Робба - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Робба
|Команда
|Европа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Робба
|Команда
|Европа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джозефс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|46' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Ларн (Ларн)
|0:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:0
|Ларн (Ларн)