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    Рафа Бадо - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Рафаэль
    Фамилия Бадо Бланко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2014 Был в запасе Германия 4:0 Гибралтар
    14.10.2014 Был в запасе Гибралтар 0:3 Грузия
    11.10.2014 1' -46' Ирландия 7:0 Гибралтар
    07.09.2014 1' -46' Гибралтар 0:7 Польша
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