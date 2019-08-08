Набиль Бауи - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Набиль
|Фамилия
|Бауи
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Набиль
|Фамилия
|Бауи
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:4
|Селтик (Глазго)
|9'
|22.08.2019
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:0
|АИК (Стокгольм)
|15.08.2019
|Был в запасе
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|61'
|08.08.2019
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|АИК (Стокгольм)