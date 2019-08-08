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    Набиль Бауи - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Набиль
    Фамилия Бауи
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1991 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АИК 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:4 Селтик (Глазго)
    9'
    22.08.2019 1' -90' Селтик (Глазго) 2:0 АИК (Стокгольм)
    15.08.2019 Был в запасе АИК (Стокгольм) 1:1 Шериф (Тирасполь)
    61'
    08.08.2019 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:2 АИК (Стокгольм)
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