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    Саймон Кене - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Саймон
    Фамилия Кене
    Команда Эшен-Маурен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2016 Был в запасе Лихтенштейн 0:4 Италия
    09.10.2016 81' -90' Израиль 2:1 Лихтенштейн
    06.10.2016 73' -90' Лихтенштейн 0:2 Албания
    05.09.2016 Был в запасе Испания 8:0 Лихтенштейн
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