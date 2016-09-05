Саймон Кене - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Саймон
|Фамилия
|Кене
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Саймон
|Фамилия
|Кене
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2016
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|0:4
|Италия
|09.10.2016
|81' -90'
|Израиль
|2:1
|Лихтенштейн
|06.10.2016
|73' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Албания
|05.09.2016
|Был в запасе
|Испания
|8:0
|Лихтенштейн