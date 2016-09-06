Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роальдур Якобсен - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Роальдур
    Фамилия Якобсен
    Команда Б36 Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1991 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 Был в запасе Венгрия 1:0 Фарерские острова
    07.10.2017 1' -90' Фарерские острова 0:0 Латвия
    50'
    03.09.2017 Был в запасе Фарерские острова 1:0 Андорра
    31.08.2017 1' -90' Португалия 5:1 Фарерские острова
    06.09.2016 Был в запасе Фарерские острова 0:0 Венгрия
    • Читайте нас: 
    11