Роальдур Якобсен - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Роальдур
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1991 (32 года)
|Имя
|Роальдур
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1991 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|Был в запасе
|Венгрия
|1:0
|Фарерские острова
|07.10.2017
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:0
|Латвия
|50'
|03.09.2017
|Был в запасе
|Фарерские острова
|1:0
|Андорра
|31.08.2017
|1' -90'
|Португалия
|5:1
|Фарерские острова
|06.09.2016
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:0
|Венгрия