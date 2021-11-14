Статистика по турнирам

Норвегия. Элитсериен 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Норвегия. Элитсериен 2020 Норвегия. Элитсериен 2019 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Чехия. Синот Лига 2015/2016