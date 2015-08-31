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    Александр Подымов - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Подымов
    Команда Витязь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1988 (34 года)
    Рост 176
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -66' Витязь (Подольск) 2:1 Локомотив (Лиски)
    25'
    11.10.2015 80' -90' Локомотив (Лиски) 3:0 Зенит (Пенза)
    27.09.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 1:0 Торпедо (Москва)
    31.08.2015 1' -53' Металлург Л (Липецк) 0:0 Локомотив (Лиски)
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