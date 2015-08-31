Александр Подымов - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Подымов
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Имя
|Александр
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Подымов
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -66'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Локомотив (Лиски)
|25'
|11.10.2015
|80' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|31.08.2015
|1' -53'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Локомотив (Лиски)