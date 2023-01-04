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    Халед Нарей - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Халед
    Фамилия Нарей
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июля 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 59' ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    30' 54'
    25.02.2023 1' - 68' ПАС 0:0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 88' ПАОК 2:0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    14' 62' 79'
    13.02.2023 1' - 90' Астерас 2:2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 21 5 8 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -59' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    30' 54'
    25.02.2023 1' -68' ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    19.02.2023 1' -88' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    14' 62' 79'
    13.02.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    05.02.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    30.01.2023 1' -72' ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
    10' 69'
    22.01.2023 1' -70' Панатинаикос (Афины) 0:3 ПАОК (Салоники)
    14.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    07.01.2023 8' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    13'
    04.01.2023 1' -76' ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    28.12.2022 1' -84' Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    22.12.2022 1' -81' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    45'
    30.10.2022 1' -67' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    23.10.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    17.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    56'
    09.10.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    72'
    02.10.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    18.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    8'
    12.09.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    43'
    04.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    28.08.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    90'
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