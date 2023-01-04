Халед Нарей - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Халед
|Фамилия
|Нарей
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Халед
|Фамилия
|Нарей
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 59'
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|30' 54'
|25.02.2023
|1' - 68'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 88'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|14' 62' 79'
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|21
|5
|8
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -59'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|30' 54'
|25.02.2023
|1' -68'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|1' -88'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|14' 62' 79'
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|30.01.2023
|1' -72'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|10' 69'
|22.01.2023
|1' -70'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|07.01.2023
|8' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|13'
|04.01.2023
|1' -76'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|28.12.2022
|1' -84'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|1' -81'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|45'
|30.10.2022
|1' -67'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|23.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|56'
|09.10.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|72'
|02.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|8'
|12.09.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|43'
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|90'