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€ 1,70 млн

Халед Нарей - статистика

Аль-Охдуд
23 июля 1994 (32)
#7 | Нападающий
180 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Охдуд
22
4/-1
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
46' - 90'
59'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 65'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
60'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 0
23.04.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Охдуд
0 : 2
11.04.2026
Аль-Наср
1' - 83'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
05.04.2026
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
14.03.2026
Аль-Охдуд
1' - 80'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
0 : 5
07.03.2026
Аль-Фейха
58' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хазм
2 : 1
12.02.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Охдуд
0 : 6
05.02.2026
Аль-Хиляль
1' - 72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
02.02.2026
Неом
1' - 90'
4'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 0
30.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
20'
20'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
1' - 40'
39'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.11.2025
Аль-Шабаб
1' - 88'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
2 : 0
07.11.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Охдуд
2 : 1
31.10.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
19'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Кадисия
0 : 0
25.10.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
18.10.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
25.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 61'
14'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Неом
1 : 0
18.09.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Охдуд
2 : 3
13.09.2025
Аль-Таавун
1' - 89'
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