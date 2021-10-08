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    Мариус Деметриу - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Мариус
    Фамилия Деметриу
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2021 1' -90' Словения 2:1 Кипр
    11.11.2021 46' -90' Россия 6:0 Кипр
    11.10.2021 1' -86' Кипр 2:2 Мальта
    58'
    08.10.2021 Был в запасе Кипр 0:3 Хорватия
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