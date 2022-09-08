Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андреас Панайоту - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Андреас
    Фамилия Панайоту
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 мая 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2022 1' -90' Аполлон (Лимассол) 1:3 Днепр-1 (Днепр)
    08.09.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 0:0 Аполлон (Лимассол)
    • Читайте нас: 
    11