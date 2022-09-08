Андреас Панайоту - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Панайоту
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Панайоту
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|0:0
|Аполлон (Лимассол)