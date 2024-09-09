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Расписание матчей
Лига наций
Кипр - Косово
Кипр - Косово: обзор матча 09 сентября 2024
Кипр
09.09.2024, понедельник, 19:00
Лига наций, группа C2, 2 тур
0 : 4
Завершен
Косово
9'
В. Мурики (П)
21'
В. Мурики
48'
А. Ррахмани
55'
Л. Деллова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Косово
87'
Замена
E. Bujupi
️️️️
Л. Эмерллаху
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Н. Иоанну
71'
70'
Замена
Э. Сахити
️️️️
М. Рашица
70'
Замена
И. Красники
️️️️
Э. Реджбечай
Замена
Л. Лоизу
️️️️
М. Ционис
65'
Желтая карточка
И. Питтас
62'
Замена
А. Коррейя
️️️️
G. Malekkidis
58'
55'
ГОЛ! 0:4!
Л. Деллова
Пас отдал
Д. Ррудхани
48'
ГОЛ! 0:3!
А. Ррахмани
Пас отдал
М. Рашица
Замена
К. Лайфис
️️️️
Э. Киприану
46'
46'
Замена
Л. Деллова
️️️️
Ф. Алити
46'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
В. Мурики
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Алити
Желтая карточка
М. Ционис
37'
21'
ГОЛ! 0:2!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Ррудхани
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
4
Эктор Киприану
ОП
5
Андреас Панайоту
ЦП
18
Костакис Артиматас
(К)
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Косово
12
Висар Бекай
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
(К)
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
17
Эрмал Красники
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Косово
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
10
Эмир Сахити
ЛВ
0
Фатон Малоку
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
18
Eliot Bujupi
ЦФ
2-2-4-2
12
Малл
2
Каро
4
Иоанну
6
Гогич
4
Киприану
9
Питтас
18
Артиматас
20
Кастанос
5
Панайоту
14
21
Ционис
3-1-3-2-1
12
Бекай
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
3
Алити
21
Эмерллаху
6
Реджбечай
14
Бериша
21
Ррудхани
7
Рашица
17
Красники
18
Мурики
14
7
Коррейя
7
Коррейя
14
4
Андреу
4
Андреу
4
Иоанну
6
Шполярич
6
Шполярич
4
Иоанну
4
Киприану
19
Лайфис
19
Лайфис
4
Киприану
21
Ционис
10
Лоизу
10
Лоизу
21
Ционис
6
Реджбечай
4
Красники
4
Красники
6
Реджбечай
3
Алити
5
Деллова
5
Деллова
3
Алити
7
Рашица
10
Сахити
10
Сахити
7
Рашица
18
Мурики
9
Ррахмани
9
Ррахмани
18
Мурики
21
Эмерллаху
18
18
21
Эмерллаху
Остались в запасе
Кипр
Косово
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
0
Фатон Малоку
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
16
Илир Авдили
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
0
Фатон Малоку
ЦФ
22
Астрит Селмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Кипр - Косово
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
13
Офсайды
3
1
Количество передач
377
515
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
АЕК-Арена
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