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Расписание матчей
Лига наций
Литва - Кипр
Литва - Кипр: обзор матча 06 сентября 2024
Литва
06.09.2024, пятница, 19:00
Лига наций, группа C2, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кипр
34'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Кипр
90'
+3
Замена
К. Лайфис
️️️️
И. Питтас
89'
Замена
А. Коррейя
️️️️
М. Ционис
Замена
О. Вербицкас
️️️️
М. Воробьевас
86'
Замена
V. Paulauskas
️️️️
А. Должников
86'
71'
Желтая карточка
С. Андреу
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
П. Сирвис
70'
69'
Желтая карточка
А. Хрисостому
Желтая карточка
Т. Калинаускас
68'
65'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
Д. Шполярич
Замена
Т. Калинаускас
️️️️
Г. Матулевичюс
61'
56'
Желтая карточка
А. Каро
46'
Замена
G. Malekkidis
️️️️
Э. Киприану
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Питтас
Пас отдал
М. Ционис
32'
Желтая карточка
Э. Киприану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К)
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
10
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Данило Шполярич
ОП
6
Алекс Гогич
ОП
4
Эктор Киприану
ОП
5
Андреас Панайоту
ЦП
18
Костакис Артиматас
(К)
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
15
Даниэль Романовский
АП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
19
Константинос Лайфис
ЦП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Гертмонас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
5
Казуколовас
17
Сирвис
14
Сливка
6
Воробьевас
8
Матулевичюс
7
Должников
10
Кучис
2-3-4-1
12
Малл
2
Каро
4
Иоанну
6
Шполярич
6
Гогич
4
Киприану
5
Панайоту
18
Артиматас
20
Кастанос
9
Питтас
21
Ционис
6
Воробьевас
18
Вербицкас
18
Вербицкас
6
Воробьевас
8
Матулевичюс
10
Калинаускас
10
Калинаускас
8
Матулевичюс
7
Должников
7
7
7
Должников
17
Сирвис
9
Паулаускас
9
Паулаускас
17
Сирвис
4
Андреу
4
Андреу
21
Ционис
7
Коррейя
7
Коррейя
21
Ционис
9
Питтас
19
Лайфис
19
Лайфис
9
Питтас
6
Шполярич
15
Хрисостому
15
Хрисостому
6
Шполярич
4
Киприану
14
14
4
Киприану
Остались в запасе
Литва
Кипр
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
15
Даниэль Романовский
АП
20
Титас Милашюс
ЛВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
15
Даниэль Романовский
АП
20
Титас Милашюс
ЛВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
Остались в запасе
13
Деметрис Деметриу
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
8
A. Katsantonis
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Литва - Кипр
1
5
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
20
Офсайды
1
5
Количество передач
425
251
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
60
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Arvi arena, Marijampole
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