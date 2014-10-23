Виктор Альманн - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Альманн
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Альманн
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|81' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|3:0
|Динамо (Киев)