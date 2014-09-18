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    Фредерик Берстинг - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Фредерик
    Фамилия Берстинг
    Команда Ольборг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2015 1' -80' Ольборг (Ольборг) 1:3 Брюгге (Брюгге)
    27.11.2014 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    02.10.2014 1' -66' Ольборг (Ольборг) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    18.09.2014 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 6:0 Ольборг (Ольборг)
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