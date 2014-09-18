Фредерик Берстинг - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Берстинг
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Берстинг
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2015
|1' -80'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|02.10.2014
|1' -66'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)