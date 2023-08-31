Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бранн - АЗ Алкмаар
Бранн - АЗ Алкмаар: обзор матча 31 августа 2023
Бранн
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 4
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
АЗ Алкмаар
45+1'
Ф. Кнудсен
66'
Й. Солтведт
82'
Д. Сери
12'
М. Лахдо
29'
С. Мейнанс
50'
Р. ван Боммел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - АЗ Алкмаар
ГОЛ!
А. Пенетра
5:6
Пенальти не реализован!
Ф. Берстинг
ГОЛ!
Д. Михайлович
5:5
ГОЛ!
Й. Солтведт
5:4
ГОЛ!
С. Мейнанс
4:4
ГОЛ!
M. Simba
4:3
ГОЛ!
Й. Одгор
3:3
ГОЛ!
А. Хеггебе
3:2
ГОЛ!
Ю. Сугавара
2:2
ГОЛ!
С. Хельтне Нильсен
2:1
ГОЛ!
Д. де Вит
1:1
ГОЛ!
Б. Финне
1:0
Красная карточка
Ф. Майре
120'
+1
112'
Замена
Т. Дантас
️️️️
М. Лахдо
112'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Р. Базур
Желтая карточка
Ф. Берстинг
90'
+6
90'
+1
Замена
А. Пенетра
️️️️
К. Гаудмейн
83'
Замена
Й. Одгор
️️️️
В. Павлидис
ГОЛ! 3:3!
Д. Сери
Пас отдал
Й. Солтведт
82'
81'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Н. Кастро
80'
Замена
M. Simba
️️️️
Т. Педерсен
80'
77'
Желтая карточка
М. Лахдо
75'
Желтая карточка
М. Райан
70'
Замена
Э. Поку
️️️️
Р. ван Боммел
70'
Замена
М. де Вит
️️️️
Д. Меллер Вольфе
ГОЛ! 2:3!
Й. Солтведт
66'
65'
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
Замена
Й. Солтведт
️️️️
S. Crone
63'
59'
Желтая карточка
Д. де Вит
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
55'
50'
ГОЛ! 1:3!
Р. ван Боммел
Пас отдал
М. Лахдо
Замена
У. Матисен
️️️️
С. Эрик Картум
46'
Замена
Д. Сери
️️️️
Р. Кристиансен
46'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кнудсен
Пас отдал
Н. Кастро
45'
+1
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
38'
29'
ГОЛ! 0:2!
С. Мейнанс
Пас отдал
М. Лахдо
20'
Желтая карточка
В. Павлидис
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Лахдо
Пас отдал
Р. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
26
Тиагу Дантас
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Дюнгеланд
12
23
Педерсен
6
Нильсен
7
Майре
19
Картум
10
Берстинг
24
Кристиансен
9
Кастро
11
Финне
3
Кнудсен
2-4-1-3
13
Райан
4
Хацидиакос
28
Сугавара
21
Мейнанс
20
де Вит
23
Базур
24
Гаудмейн
15
Лахдо
3
Вольфе
14
Павлидис
7
ван Боммел
24
Кристиансен
5
Сери
5
Сери
24
Кристиансен
12
17
Солтведт
17
Солтведт
12
9
Кастро
19
Хеггебе
19
Хеггебе
9
Кастро
19
Картум
14
Матисен
14
Матисен
19
Картум
23
Педерсен
70
70
23
Педерсен
3
Вольфе
34
де Вит
34
де Вит
3
Вольфе
24
Гаудмейн
5
Пенетра
5
Пенетра
24
Гаудмейн
15
Лахдо
26
Дантас
26
Дантас
15
Лахдо
23
Базур
10
Михайлович
10
Михайлович
23
Базур
7
ван Боммел
17
Поку
17
Поку
7
ван Боммел
14
Павлидис
21
Одгор
21
Одгор
14
Павлидис
Остались в запасе
Бранн
АЗ Алкмаар
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Бранн - АЗ Алкмаар
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Новости команд
Все
Бранн
АЗ Алкмаар
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+