Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Бранн
АЗ Алкмаар - Бранн: обзор матча 24 августа 2023
АЗ Алкмаар
24.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
Бранн
71'
П. Хацидиакос
59'
Н. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Бранн
88'
Замена
Д. Сери
️️️️
Ф. Кнудсен
88'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
82'
Замена
M. Simba
️️️️
Н. Кастро
73'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Т. Педерсен
73'
Замена
У. Матисен
️️️️
С. Эрик Картум
ГОЛ! 1:1!
П. Хацидиакос
71'
65'
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Д. Михайлович
60'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Р. ван Боммел
60'
Замена
Э. Поку
️️️️
Й. Одгор
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кастро
Пас отдал
Б. Финне
45'
+2
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
31'
Желтая карточка
Н. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
Бранн
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
2-3-1-4
13
Райан
28
Сугавара
4
Хацидиакос
20
де Вит
23
Базур
21
Мейнанс
10
Михайлович
3
Вольфе
14
Павлидис
7
ван Боммел
21
Одгор
2-1-2-1-4
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
12
6
Нильсен
19
Картум
7
Майре
10
Берстинг
3
Кнудсен
24
Кристиансен
9
Кастро
11
Финне
10
Михайлович
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
10
Михайлович
7
ван Боммел
15
Лахдо
15
Лахдо
7
ван Боммел
21
Одгор
17
Поку
17
Поку
21
Одгор
3
Кнудсен
5
Сери
5
Сери
3
Кнудсен
23
Педерсен
17
Солтведт
17
Солтведт
23
Педерсен
19
Картум
14
Матисен
14
Матисен
19
Картум
9
Кастро
70
70
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Бранн
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
21
Dave Kwakman
ЦП
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча АЗ Алкмаар - Бранн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Бранн
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+