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    Николас Горосито - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Горосито
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Рафаэла
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 1988 (34 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2015 1' -90' Слован (Братислава) 3:3 Краснодар (Краснодар)
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