Николас Горосито - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Горосито
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рафаэла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Горосито
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рафаэла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2015
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Краснодар (Краснодар)