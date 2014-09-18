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    Павел Форжт - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Павел
    Фамилия Форжт
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Плзень
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2014 79' -90' Слован (Братислава) 0:3 Спарта (Прага)
    02.10.2014 Был в запасе Слован (Братислава) 0:2 Наполи (Неаполь)
    18.09.2014 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 5:0 Слован (Братислава)
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