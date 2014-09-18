Павел Форжт - статистика
#6 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Форжт
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плзень
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Форжт
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плзень
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2014
|79' -90'
|Слован (Братислава)
|0:3
|Спарта (Прага)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|5:0
|Слован (Братислава)