Бранислав Ниняй - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Бранислав
|Фамилия
|Ниняй
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 475
тыс
|Имя
|Бранислав
|Фамилия
|Ниняй
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2014
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|4:0
|Слован (Братислава)
|02.10.2014
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|5:0
|Слован (Братислава)