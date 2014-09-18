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    Бранислав Ниняй - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Бранислав
    Фамилия Ниняй
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Родной город Братислава
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2014 1' -90' Спарта (Прага) 4:0 Слован (Братислава)
    02.10.2014 1' -90' Слован (Братислава) 0:2 Наполи (Неаполь)
    18.09.2014 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 5:0 Слован (Братислава)
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