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Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Словакия
Шотландия - Словакия: обзор матча 11 октября 2020
Шотландия
11.10.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B2, 3 тур
1 : 0
Завершен
Словакия
54'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Словакия
Замена
Р. Джек
️️️️
Д. МакГинн
89'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Р. Фрейзер
85'
83'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
О. МакБарни
83'
76'
Замена
П. Шафранко
️️️️
Р. Боженик
76'
Замена
А. Русняк
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
Э. Робертсон
74'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Дайкс
72'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Д. Флек
72'
62'
Замена
Р. Мак
️️️️
И. Шранц
62'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
С. О'Доннелл
54'
51'
Желтая карточка
Л. Гараслин
Желтая карточка
Д. Флек
50'
Желтая карточка
Л. Дайкс
38'
22'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Беро
21'
Желтая карточка
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
23
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Бранислав Ниняй
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
20
Райан Джек
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Альберт Русняк
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Павол Шафранко
ЦФ
4-4-1-1
1
Маршалл
3
Робертсон
15
Галлахер
23
Консидайн
2
О'Доннелл
4
Мактоминей
7
МакГинн
23
МакЛин
14
Флек
20
Фрейзер
9
Дайкс
2-5-1-2
12
Куцяк
4
Вальент
16
Ниняй
21
Беро
17
Гамшик
22
Голубек
24
Косцельник
6
Грегуш
17
Гараслин
9
Боженик
18
Шранц
20
Фрейзер
13
Патерсон
13
Патерсон
20
Фрейзер
7
МакГинн
20
Джек
20
Джек
7
МакГинн
14
Флек
8
МакГрегор
8
МакГрегор
14
Флек
9
Дайкс
9
МакБарни
9
МакБарни
9
Дайкс
21
Беро
8
Дуда
8
Дуда
21
Беро
9
Боженик
11
Шафранко
11
Шафранко
9
Боженик
17
Гараслин
10
Русняк
10
Русняк
17
Гараслин
17
Гамшик
19
Куцка
19
Куцка
17
Гамшик
18
Шранц
20
Мак
20
Мак
18
Шранц
Остались в запасе
Шотландия
Словакия
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
12
Марек Родак
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Остались в запасе
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Статистика матча Шотландия - Словакия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Хэмпден Парк
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