Сергей Доронин - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Доронин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1997 (26 лет)
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Доронин
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|20
|0
|0
|3
|3
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|90'
|06.05.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|28.04.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|25.04.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.04.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.04.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|04.12.2016
|1' -45'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|45'
|29.11.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|56'
|17.11.2016
|1' -82'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26' 82'
|04.11.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Рубин (мол) (Казань)
|30.10.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.10.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Томь (мол) (Томск)
|90'
|18.09.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|11.09.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.08.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|18.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|12.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|05.08.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|6'
|01.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)