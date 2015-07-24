Ибрагим Титаев - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Хамзатович
|Фамилия
|Титаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Вес
|67
|Имя
|Ибрагим
|Отчество
|Хамзатович
|Фамилия
|Титаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2015
|87' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.11.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|02.11.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.10.2015
|86' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.08.2015
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.08.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|24.07.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)