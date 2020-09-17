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Команды
Динамо Мх
Сослан Кагермазов
Статистика
€ 600 тыс
Сослан Кагермазов - статистика
Динамо Мх
20 августа 1996 (30)
#13 | Защитник
187 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
3 : 1
30.08.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
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Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мх
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
1' - 70'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
1' - 90'
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