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    Вячеслав Панфилов - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Вячеслав
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Панфилов
    Команда Говерла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2014 77' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Олимпик (Донецк)
    16.08.2014 85' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    08.08.2014 85' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава)
    27.07.2014 90' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
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