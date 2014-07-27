Вячеслав Панфилов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Панфилов
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Панфилов
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2014
|77' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2014
|85' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2014
|85' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|27.07.2014
|90' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)