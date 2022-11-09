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    Анхель Корреа - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Анхель
    Фамилия Корреа
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 марта 1995 (28 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 46' - 64' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    64'
    19.02.2023 1' - 59' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 66' - 90' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 21 5 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 46' -64' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    64'
    19.02.2023 1' -59' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    12.02.2023 66' -90' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2023 1' -61' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    60'
    29.01.2023 1' -65' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.01.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    15.01.2023 1' -77' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    18'
    08.01.2023 73' -90' Атлетико (Мадрид) 0:1 Барселона (Барселона)
    79'
    29.12.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Эльче (Эльче)
    09.11.2022 30' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    90'
    06.11.2022 46' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    29.10.2022 1' -60' Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    23.10.2022 1' -76' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    18.10.2022 61' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.10.2022 69' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 1' -74' Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    5' 48'
    01.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2022 73' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    10.09.2022 1' -63' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    9'
    03.09.2022 79' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    29.08.2022 83' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2022 70' -90' Атлетико (Мадрид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    15.08.2022 83' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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