Харис Ханджич - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Ханджич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|85
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Харис
|Фамилия
|Ханджич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 июня 1990 (32 года)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2016
|1' -84'
|Уфа (Уфа)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|28.10.2015
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:4
|Уфа (Уфа)