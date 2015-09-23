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    Харис Ханджич - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Харис
    Фамилия Ханджич
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июня 1990 (32 года)
    Рост 191
    Вес 85
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2016 1' -84' Уфа (Уфа) 0:2 ЦСКА (Москва)
    28.10.2015 1' -90' Уфа (Уфа) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.09.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:4 Уфа (Уфа)
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