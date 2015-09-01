Владислав Фулга - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Фулга
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Фулга
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.11.2015
|84' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|СКА (Ростов-на-Дону)