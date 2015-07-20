Абрек Муков - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Абрек
|Отчество
|Шамсудинович
|Фамилия
|Муков
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|68
|Имя
|Абрек
|Отчество
|Шамсудинович
|Фамилия
|Муков
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|30'
|04.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|1' -83'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|76'