Юрий Манченко - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Манченко
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Манченко
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|75' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Динамо (Ставрополь)
|26.10.2015
|Был в запасе
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|88' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|04.08.2015
|79' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|79' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)