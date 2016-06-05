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    Патрик Пембертон - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Патрик
    Фамилия Пембертон
    Состав Основной
    Родной город Пуэрто Лимон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коста-Рика 3 -6 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2016 1' -79' Колумбия 2:3 Коста-Рика
    83'
    08.06.2016 1' -90' США 4:0 Коста-Рика
    05.06.2016 1' -90' Коста-Рика 0:0 Парагвай
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